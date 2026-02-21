Тиктокерша «Koti» арестована

В Азербайджане арестована тиктокер Зейнаб Зейналлы, более известная в социальных сетях под псевдонимом «Koti».

Как сообщает Qafqazinfo, соответствующее решение было принято судом на основании обращения прокуратуры.

Согласно материалам дела, 25-летняя Зейнаб Зейналлы была привлечена к административной ответственности Управлением по внеуголовным производствам Генеральной прокуратуры. Отмечается, что на странице this.koti она допускала нецензурные выражения и оскорбительные высказывания, которые при наличии почти 300 тысяч подписчиков были расценены как открытое проявление неуважения к обществу. В условиях массового распространения в социальных сетях такие действия квалифицируются как мелкое хулиганство.

На судебном заседании блогер признала свою вину, заявив, что в силу агрессивного характера оскорбляла пользователей, негативно высказывавшихся в её адрес. Также она отметила, что не была осведомлена о включении в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи, предусматривающей ответственность за проявление неуважения к обществу в социальных сетях, и пообещала впредь не повторять подобных действий.

Суд, учитывая широкую аудиторию блогера и неоднократный характер нарушений, приговорил её к административному аресту сроком на 8 суток. Зейнаб Зейналлы была доставлена в изолятор временного содержания непосредственно из зала суда.

Отметим, что ранее «Koti» уже неоднократно привлекалась к административной ответственности, однако нынешний арест стал для неё первым.