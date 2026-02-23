Почему железо не всегда усваивается и чем опасна анемия - разъясняет эксперт Минздрава - ФОТО

Анемия (малокровие) остается одной из самых распространенных проблем здоровья во всем мире и затрагивает людей всех возрастов — от детей до пожилых.

Часто ее симптомы списывают на усталость или стресс, тогда как за ними может скрываться серьезный дефицит, требующий медицинского внимания.

О том, когда анемия является самостоятельным заболеванием, а когда - проявлением других нарушений, чем отличается потребление железа от его усвоения и почему особенно важно контролировать уровень гемоглобина при беременности, в детском и пожилом возрасте, рассказал гематолог Национального центра гематологии и трансфузиологии Минздрава Азербайджана Вугар Ширинов.

Он отметил, что анемия– это состояние, при котором гемоглобин, белок в эритроцитах, отвечающий за перенос кислорода из лёгких ко всем органам, снижается ниже нормы. При низком гемоглобине органы получают меньше кислорода, и человек чувствует усталость, слабость, у него могут появляться головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, сердцебиение, одышка при небольшой нагрузке, снижение работоспособности, бледность. Поскольку эти симптомы развиваются постепенно, человек может долго думать: «я просто устал», тогда как причина – снижение способности крови переносить кислород.

По словам врача, потребление железа с пищей и его всасывание –это разные вещи, и важно понимать это при профилактике и лечении, особенно железодефицитной анемии. Поступление железа с пищей означает, что человек ест продукты, содержащие железо, и оно попадает в ЖКТ. Но это не гарантирует, что железо попадёт в кровь и будет использовано для синтеза гемоглобина. Всасывание – это процесс перехода железа через стенку кишечника в кровь, т.е. превращение в биологически доступную форму. Этот процесс зависит от многих факторов, и иногда человек, хотя и питается нормально, всё равно испытывает дефицит железа.

«Первое, что влияет на всасывание – это форма железа. Гемовое железо из продуктов животного происхождения (мясо, печень, некоторые морепродукты) усваивается лучше. Негемовое железо из растительных продуктов усваивается сложнее, но это не значит, что растительная пища бесполезна – нужно правильно составлять рацион.

Есть и ещё один момент – использование железа организмом. Иногда запасы железа есть, но воспалительные процессы блокируют его использование для синтеза гемоглобина. Поэтому важно различать три этапа: потребление, всасывание и использование железа. Для оценки дефицита железа учитывают не только уровень гемоглобина, но и запасы железа (ферритин) и другие показатели обмена железа, что помогает врачу определить причину дефицита», - сказал врач.

Специалист подчеркнул, что вызывать анемию могут и хронические болезни: «Хронические заболевания и длительные воспалительные процессы – частая причина анемии. Это так называемая «анемия хронических болезней» или «воспалительная анемия». При воспалении организм активирует защитные механизмы: повышается уровень гепцидина, который снижает всасывание железа в кишечнике и ограничивает его выход из запасов, поэтому железо есть, но оно недоступно для производства гемоглобина. В таких случаях лечение направлено не только на приём железа, а на контроль основного воспалительного заболевания. Иногда воспалительная анемия может сочетаться с истинным дефицитом железа из-за плохого питания, потери крови и т.д. Поэтому лечение требует комплексного подхода».

Коснувшись рисков анемии при беременности, врач констатировал, что беременность – период серьёзных физиологических изменений: увеличивается объём крови, растёт потребность в энергии и микроэлементах, особенно в железе. Анемия чаще всего связана с дефицитом железа, но также возможны недостаток фолиевой кислоты, B12 и другие факторы.

«Для матери анемия проявляется сильной усталостью, одышкой, сердцебиением, снижением работоспособности. Тяжёлая анемия повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, усиливает одышку и риск осложнений при родах. После родов восстановление замедляется, возможна слабость и повышенная восприимчивость к инфекциям. При грудном вскармливании дефицит матери сказывается на общем самочувствии», - сказал эксперт.

Что касается детей, то у них анемия часто начинается с мягких симптомов: бледность, усталость, низкая энергия, снижение аппетита: «Она может влиять на физическое и умственное развитие. Симптомы: усталость, одышка при игре, рассеянность, раздражительность, сонливость, снижение концентрации и учебной успеваемости, иногда головные боли, головокружение, сердцебиение.

Лечение должно учитывать причину анемии: питание, рост, сопутствующие болезни, риск паразитарных инфекций, наследственные заболевания (например, носительство талассемии). Поэтому обязательно нужны лабораторные исследования и наблюдение педиатра».

В категорию риска входят и пожилые люди: «У пожилых организм хуже компенсирует дефицит гемоглобина, а причины анемии могут быть серьёзнее. Даже лёгкая анемия у них вызывает одышку, слабость, нагрузку на сердце, ухудшение активности. Анемия может привести к нарушению равновесия, падениям, снижению мышечной силы, ухудшению памяти и внимания. Иногда она является первым признаком более серьёзного заболевания, поэтому нужна комплексная диагностика».

«Анемия важна в любом возрасте. Ключ к правильному управлению: рассматривать её не только как уровень гемоглобина, но и как показатель общего состояния организма, различать потребление, всасывание и использование железа, учитывать роль воспалений и хронических заболеваний, а также серьёзно оценивать риски в периоды беременности, детства и старости. Важно выявлять анемию вовремя, определять причину и выбирать индивидуальный план лечения для каждого пациента», - отметил Вугар Ширинов.

Источник: sehiyye.gov.az