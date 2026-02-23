В Азербайджане меняется порядок определения даты начала действительной военной службы для ряда военнослужащих.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются поправки в Положение "О прохождении военной службы".

Законопроект обсужден на сегодняшнем заседании комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса.

Отмечено, что для призывников началом действительной военной службы будет считаться день их направления в воинскую часть соответствующим органом исполнительной власти.

Согласно действующему закону, днем начала службы ​​считалось прибытие призывников в военный комиссариат для направления в воинскую часть.

В законопроекте также предусмотрено, что гражданки Азербайджана в возрасте от 19 до 40 лет, имеющие военно-учетную специальность (перечень утверждается соответствующим органом исполнительной власти), по собственному желанию могут быть поставлены на воинский учет и приняты на действительную военную службу в ВС на контрактной основе. День подписания контракта будет считаться началом действительной военной службы.