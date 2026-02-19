Стало известно, когда будут выплачены пенсии с учетом надбавок
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует полностью завершить выплату пенсий по республике 20 февраля.
Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Государственном фонде социальной защиты.
Отмечается, что в этот же день будут выплачены пенсии лицам, имеющим право на пенсионное обеспечение на льготных условиях.
Напомним, что с начала года все виды пенсий, назначенные до 1 января 2026 года, были проиндексированы и увеличены на 9,3%. Февральские пенсии будут выплачены уже с учетом данного повышения.
Кроме того, сумма январского повышения, полученная в результате индексации, будет добавлена к пенсии за февраль.
397