Родители смогут подать заявку на первичную постановку 15-летних сыновей на воинский учет через «mygov»

На платформе «mygov» запущена еще одна новая цифровая услуга. Теперь услуга первичной постановки на воинский учет граждан мужского пола, которым в 2026 году исполняется 15 лет, доступна на платформе.

С помощью этой услуги родители могут отправить заявку для постановки своих детей на первичный воинский учет.

Интеграция услуги в платформу осуществлена в результате сотрудничества Агентства по инновациям и цифровому развитию и Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу.

Процесс использования услуги состоит из нескольких этапов. Родитель гражданина допризывного возраста заходит в раздел «Услуги» (Xidmətlər) на платформе, выбирает категорию «Военный» (Hərbi) и переходит к услуге «Первичный воинский учет» (İlkin hərbi qeydiyyat). В открывшемся окне выбирается раздел «Новое обращение», после чего в поле с именами детей выбирается ребенок, которому в текущем году исполнилось 15 лет. На следующем этапе в систему вносится краткая биография ребенка. Для лиц, получивших среднее образование за рубежом, требуется прикрепить соответствующую справку. Также указывается номер мобильного телефона для связи, после чего заявка подтверждается и отправляется.

Параллельно с этим процессом в личный кабинет родителя в «mygov» поступает уведомление о прохождении ребенком медицинского обследования. После прохождения обследования гражданин допризывного возраста должен явиться для очного осмотра в военно-врачебную комиссию структурного подразделения Службы, где он должен состоять на учете.

Для обеспечения прозрачности процесса родители могут отслеживать статус исполнения заявки в личном кабинете. После завершения процесса постановки на учет им также направляется уведомление.

С этого года удостоверение о постановке на первичный воинский учет (на бумажном носителе) отменено, и этот процесс осуществляется исключительно через платформу «mygov».

Данная услуга доступна как через веб-портал my.gov.az, так и через мобильное приложение «mygov».

Напомним, что через платформу «mygov» информация о воинском учете, действительной военной службе, отсрочке от призыва и другие военные данные предоставляются гражданам полностью в цифровом формате.

