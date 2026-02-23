Какова демографическая ситуация в Азербайджане?

Численность населения Азербайджана в 2025 году увеличилась на 37 тыс. 462 человека, или на 0,4%, и по состоянию на 1 января 2026 года достигла 10 млн 262 тыс. 351 человека, свидетельствуют данные Государственного комитета статистики.

В 2025 году районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции было зарегистрировано 95 тыс. 875 новорожденных (в 2024 году было зарегистрировано 102 тыс. 310 новорожденных), и по сравнению с 2024 годом этот показатель в расчете на каждые 1000 человек населения снизился с 10,0 до 9,4.

Среди новорожденных 53,1% составили мальчики, а 46,9% — девочки.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 59 тыс. 834 случая смерти (в 2024 году было зарегистрировано 58 тыс. 909 смертей), и по сравнению с 2024 годом данный показатель на каждые 1000 человек населения остался неизменным на том же уровне (5,8). Среди умерших 2292 человека (3,8%) были в возрасте 0–17 лет, 5839 человек (9,8%) — 18–49 лет, 14 230 человек (23,8%) — 50–64 года, а 37 473 человека (62,6%) — в возрасте 65 лет и старше.

