Рази Нуруллаев предложил гражданам самим строить дома на освобожденных землях

Выдвинуто предложение разрешить бывшим вынужденным переселенцам самостоятельно строить свои дома на освобожденных территориях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Рази Нуруллаев.

Парламентарий отметил, что на освобожденных территориях ведется масштабная работа - строятся дома, дороги, школы и больницы: «Однако то, что государство делает всё в одиночку и берет на себя всю финансовую нагрузку, не является долгосрочным решением. Это не только накладно для бюджета, но и не совсем верная модель для того, чтобы люди прочно обосновались на этих землях.

Сегодня мы обеспечиваем переселенцев жильем, коммунальными услугами и инфраструктурой за счет государства. Но каков результат? Часть переселившихся через некоторое время возвращается обратно.

Причина проста: мало рабочих мест, слабый заработок, экономическая жизнь еще не сформирована.

Считаю, что основной ролью государства должно быть не строительство домов, а создание условий. Пусть государство прокладывает дороги, подводит воду, свет, газ, интернет, строит школы и больницы. Но само строительство домов должно поэтапно, под контролем государства и через механизмы льгот передаваться самим гражданам. Когда переселенец строит дом сам, он сильнее привязывается к этой земле. В процессе строительства он привыкает к месту, узнает округу, ищет способы заработка, формирует добрососедские отношения. С психологической и социальной точек зрения это более здоровая модель. К тому же такой подход обойдется госбюджету в разы дешевле. Гражданин построит свой дом в два раза дешевле нынешних цен».