 Рази Нуруллаев предложил гражданам самим строить дома на освобожденных землях | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Рази Нуруллаев предложил гражданам самим строить дома на освобожденных землях

Фаига Мамедова13:23 - Сегодня
Рази Нуруллаев предложил гражданам самим строить дома на освобожденных землях

Выдвинуто предложение разрешить бывшим вынужденным переселенцам самостоятельно строить свои дома на освобожденных территориях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Рази Нуруллаев.

Парламентарий отметил, что на освобожденных территориях ведется масштабная работа - строятся дома, дороги, школы и больницы: «Однако то, что государство делает всё в одиночку и берет на себя всю финансовую нагрузку, не является долгосрочным решением. Это не только накладно для бюджета, но и не совсем верная модель для того, чтобы люди прочно обосновались на этих землях.

Сегодня мы обеспечиваем переселенцев жильем, коммунальными услугами и инфраструктурой за счет государства. Но каков результат? Часть переселившихся через некоторое время возвращается обратно.

Причина проста: мало рабочих мест, слабый заработок, экономическая жизнь еще не сформирована.

Считаю, что основной ролью государства должно быть не строительство домов, а создание условий. Пусть государство прокладывает дороги, подводит воду, свет, газ, интернет, строит школы и больницы. Но само строительство домов должно поэтапно, под контролем государства и через механизмы льгот передаваться самим гражданам. Когда переселенец строит дом сам, он сильнее привязывается к этой земле. В процессе строительства он привыкает к месту, узнает округу, ищет способы заработка, формирует добрососедские отношения. С психологической и социальной точек зрения это более здоровая модель. К тому же такой подход обойдется госбюджету в разы дешевле. Гражданин построит свой дом в два раза дешевле нынешних цен».

Поделиться:
420

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Эстонии

Мнение

Москва переносит гибридную войну против Баку за океан?

Политика

«Призываем посла Фергуса Оулда принять меры для прекращения данной провокации» - ...

Мнение

Азербайджан и Армения больше не играют по правилам России

Политика

В Азербайджане утвержден новый скоростной лимит на платных трассах

Рази Нуруллаев предложил гражданам самим строить дома на освобожденных землях

Фархад Мамедов в интервью «Грапарак»: На сегодня есть возможности для начала процесса примирения

«Призываем посла Фергуса Оулда принять меры для прекращения данной провокации» - ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Хикмет Гаджиев напомнил Европе: Нюрнберг не отменяют по петиции

Белый дом опубликовал фото рукопожатия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на первом заседании Совета мира

Лейла Алиева встретилась в Тиране с премьер-министром Албании Эди Рамой - ФОТО

Азербайджан отменил визы для граждан четырех стран

Последние новости

Миршахин Агаев: «На азербайджанские телевизионные каналы устроили «крестовый поход»

Сегодня, 14:35

В Ереване призвали не допустить возвращения Кочаряна и олигархов

Сегодня, 14:32

Россия и Украина: четыре года между боями и дипломатией

Сегодня, 14:20

В Нахчыване пробурят 40 субартезианских скважин

Сегодня, 14:10

Школьница из азербайджанского села выиграла грант в 82 тыс. долларов на обучение

Сегодня, 13:55

Иран и Армения могут провести масштабные военные учения

Сегодня, 13:45

СМИ: США хотят заключить сделку по Украине до 4 июля

Сегодня, 13:40

Ереван и Тегеран наращивают оборонное сотрудничество

Сегодня, 13:28

В Азербайджане утвержден новый скоростной лимит на платных трассах

Сегодня, 13:25

Рази Нуруллаев предложил гражданам самим строить дома на освобожденных землях

Сегодня, 13:23

Водитель BakuBus решил прокатиться по полосе для легковых авто - ВИДЕО

Сегодня, 13:18

Фархад Мамедов в интервью «Грапарак»: На сегодня есть возможности для начала процесса примирения

Сегодня, 13:10

Глава Пентагона допустил существование инопланетян

Сегодня, 13:00

Москва переносит гибридную войну против Баку за океан?

Сегодня, 12:53

График движения поездов будет восстановлен в ближайшее время - Бакинский метрополитен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:42

«Марихуана на крыльях дрона»: на азербайджанской границе пресечена попытка контрабанды

Сегодня, 12:33

«Призываем посла Фергуса Оулда принять меры для прекращения данной провокации» - ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Сегодня, 12:20

В Милли Меджлисе созданы новые рабочие группы по межпарламентским связям

Сегодня, 12:10

В Иране при падении военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:08

Азербайджан и Армения больше не играют по правилам России

Сегодня, 12:03
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36