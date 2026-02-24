В Баку и регионах орудуют мошенники, выдающие себя за санитарных инспекторов

Министерство здравоохранения обратилось к населению в связи с незаконными проверками от имени Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Было отмечено, что в последнее время фиксируются случаи незаконного использования имени Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ):

«Так, некоторые лица, выступающие от имени Центра, посещают объекты, функционирующие в различных районах Баку и других регионах республики, и выдвигают необоснованные утверждения о якобы неудовлетворительном санитарно-эпидемиологическом состоянии. Они заявляют о необходимости проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации и других услуг, предупреждая, что в противном случае будут приняты меры административной ответственности.

В связи с этим сообщаем, что согласно действующему законодательству Азербайджанской Республики, проверки в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляются только в порядке, установленном законом. При этом должностные лица в обязательном порядке должны предъявить служебное удостоверение, а в отношении субъектов предпринимательства - копию решения о проведении проверки и выписку о регистрации проверки в Едином информационном реестре проверок в сфере предпринимательства.

Официальные проверки проводятся только уполномоченными сотрудниками РЦГЭ и при наличии соответствующих правовых оснований. Предложение каких-либо коммерческих услуг или требование оплаты путем угроз от имени Центра является незаконным.

Просим граждан и субъектов предпринимательства при столкновении с подобными случаями немедленно сообщать об этом на горячую линию Министерства здравоохранения АР «9103», по номеру Республиканского центра гигиены и эпидемиологии (012) 421-13-93 или в службу «102» Министерства внутренних дел АР.

Министерство здравоохранения еще раз призывает граждан быть бдительными, проявлять чуткость к подобным ситуациям и доверять только информации, предоставляемой официальными государственными структурами».