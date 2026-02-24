Роботы-гуманоиды устроили шоу боевых искусств у Храма Неба в Пекине - ВИДЕО

После выступления на гала-концерте в честь Праздника весны 2026 года человекоподобные роботы компании Unitree Robotics вновь продемонстрировали шоу боевых искусств в Храме Неба в Пекине.

Об этом сообщает CGTN.

В опубликованном видеоролике 50 роботов модели G1 продемонстрировали синхронные прыжки, сальто и смещения, сочетая традиционные элементы китайских боевых искусств с современными технологиями. Выступление завершилось символическим салютом в виде сжатых кулаков, с подписью «живое действие, а не ИИ-генерация», подчёркивающей технологическую инновационность представления.

На гала-концерте 16 февраля роботы впервые в мире продемонстрировали паркур с прыжками через стол, воздушное сальто более трёх метров, сальто на одной ноге и двухшаговое сальто назад с использованием стены.

Генеральный директор Unitree Robotics Ван Синсин сообщил, что в 2026 году компания планирует выпуск новых роботизированных решений — как практических сервисных роботов, так и экспериментальных разработок, направленных на расширение технологических возможностей. «Цель компании — предоставить роботам возможность реально повышать продуктивность человека», — отметил он.