МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с Su çərşənbəsi
С сегодняшнего дня наш народ начинает отмечать праздничные вторники, связанные с праздником Новруз, который воплощает в себе наши национально-духовные ценности.
Несоблюдение правил пожарной безопасности во время проведения обрядов, в том числе при разведении костров, может привести к нежелательным и трагическим последствиям.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям. В связи с вышеизложенным МЧС обращается к населению и призывает соблюдать следующие правила пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий:
- праздничный костер следует разводить вдали от домов, автомобилей, электропроводов, деревьев и других горючих материалов;
- дети, собравшиеся у костра, должны находиться под обязательным присмотром взрослых;
- необходимо соблюдать осторожность при прыжках через костер;
- костер должен находиться под присмотром до полного его погасания;
- зажженные на столах свечи нельзя оставлять без присмотра.
Также следует учитывать, что разведение костров в ветреную погоду считается особенно опасным.
Помните: использование пиротехнических средств запрещено! Не забывайте: безразличие к правилам - угроза нашей жизни! При возникновении опасности звоните по номеру 112!