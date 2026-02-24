МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с Su çərşənbəsi

С сегодняшнего дня наш народ начинает отмечать праздничные вторники, связанные с праздником Новруз, который воплощает в себе наши национально-духовные ценности.

Несоблюдение правил пожарной безопасности во время проведения обрядов, в том числе при разведении костров, может привести к нежелательным и трагическим последствиям.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям. В связи с вышеизложенным МЧС обращается к населению и призывает соблюдать следующие правила пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий:

- праздничный костер следует разводить вдали от домов, автомобилей, электропроводов, деревьев и других горючих материалов;

- дети, собравшиеся у костра, должны находиться под обязательным присмотром взрослых;

- необходимо соблюдать осторожность при прыжках через костер;

- костер должен находиться под присмотром до полного его погасания;

- зажженные на столах свечи нельзя оставлять без присмотра.

Также следует учитывать, что разведение костров в ветреную погоду считается особенно опасным.

Помните: использование пиротехнических средств запрещено! Не забывайте: безразличие к правилам - угроза нашей жизни! При возникновении опасности звоните по номеру 112!