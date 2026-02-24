Тайник в листьях салата: на границе пресечен ввоз 80 кг марихуаны - ФОТО

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Астаринского таможенного управления, в очередной раз была обнаружена и изъята из незаконного оборота партия наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщает 1news.az, соответствующую информацию распространил Государственный таможенный комитет.

Сообщается, что с применением служебной собаки был проведен тщательный таможенный досмотр транспортного средства, перевозившего груз «листья салата» транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Россию. В ходе осмотра в грузовике было обнаружено 79 килограммов 820 граммов (вместе с упаковкой) марихуаны. Наркотическое вещество в особо крупном размере было замаскировано под кочаны салата с целью сокрытия от таможенного контроля.