График движения поездов будет восстановлен в ближайшее время - Бакинский метрополитен - ОБНОВЛЕНО

Неисправный состав был снят с линии с помощью вспомогательного поезда и отправлен в электродепо «Нариман Нариманов».

Об этом 1news.az сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что взамен на линию был выпущен резервный состав.

«В настоящее время на Зеленой и Красной линиях наблюдаются задержки в интервалах движения до 15 минут.

В ближайшее время график движения поездов будет восстановлен», - заявили в ведомстве.

12:30

Сегодня около 11:18 на перегоне «Ичеришехер - Сахил» Бакинского метрополитена была зафиксирована техническая неисправность в составе, следовавшем по красной линии.

В связи с необходимостью проведения технического осмотра и согласно нормативным требованиям, пассажиры были высажены на станции «Сахил». Неисправный состав выводится с линии с помощью вспомогательного поезда.

По этой причине в настоящее время на красной и зеленой линиях наблюдаются задержки в движении поездов.

На фиолетовой линии, а также на участках «Джафар Джаббарлы - Хатаи» и «Ази Асланов - Ахмедлы» поезда курсируют по графику.