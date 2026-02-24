Водитель BakuBus решил прокатиться по полосе для легковых авто - ВИДЕО

На Московском проспекте в Баку водитель автобуса маршрута №13, принадлежащего ООО «BakuBus», вызвал недовольство владельцев легковых автомобилей, двигаясь не по своей полосе, а в крайнем левом ряду.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, граждане отметили, что на данном участке для автобусов выделена специальная полоса справа, однако водитель общественного транспорта предпочёл двигаться по левой полосе, создавая тем самым помехи для частных автомобилей.

Один из водителей на видео, зафиксировавшем нарушение, отмечает, что подобная ситуация затрудняет дорожное движение:

«Когда легковые автомобили выезжают на автобусную полосу, их штрафуют. Но когда автобусы покидают свою полосу и едут в левом ряду, никаких мер не принимается».