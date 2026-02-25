АЖД назначает дополнительные рейсы на указанные даты - ФОТО

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) назначило дополнительные рейсы по внутренним маршрутам в связи с предстоящими праздниками Новруз и Рамазан.

Как сообщили в АЖД, с 20 по 30 марта ежедневно будут выполняться рейсы по маршруту Баку–Габала–Баку, с 19 по 30 марта ежедневно - по маршруту Баку–Агстафа–Баку, а 23 и 25 марта будут организованы поездки по маршруту Баку–Агдам–Баку, передает 1news.az.

«Билеты на поезда Баку–Агстафа–Баку можно приобрести со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через мобильное приложение ADY Mobile», - говорится в сообщении.

Отметим, что в праздничные дни рейсы по маршрутам Баку–Газах–Баку, Баку–Балакен–Баку, Гянджа–Габала–Гянджа, а также 21 и 28 марта по маршруту Баку–Агдам–Баку будут осуществляться по обычному графику.