В Азербайджане стартовал электронный перевод учащихся на второе полугодие

Начался процесс электронного перевода учащихся на второе полугодие 2025-2026 учебного года.

Как сообщает 1news.az, процесс перевода охватывает группы дошкольной подготовки и 1–10-е классы. Перевод осуществляется в электронной форме через портал www.sy.edu.az.

Отметим, что с сегодняшнего дня перевод учащихся 11-х классов производиться не будет. Также, принимая во внимание короткий период времени, оставшийся до выпускных экзаменов на уровне общего среднего образования, процесс перевода учащихся 9-х классов будет приостановлен 5 марта в 18:00 и не будет возобновлен до конца учебного года.