Директора детского сада в Абшеронском районе подозревают в присвоении продуктов - ВИДЕО

Появились утверждения о присвоении продуктов питания, поставляемых в ясли-детский сад №16 поселка Гобу Абшеронского района.

На кадрах, поступивших в редакцию Oxu.Az, запечатлено, как продукты загружают в багажник частного автомобиля.

По утверждению гражданина, продукты привозят в детский сад раз в 15 дней, а оставшуюся часть загружают в личное авто: «По правилам, если в детском саду остаются излишки, они должны вывозиться тем же автомобилем, который доставил товар». Также отмечается, что автомобиль, в который загружали продукты, принадлежит директору детского сада.

В связи с данным вопросом в соответствующие структуры направлен запрос.