Запущен регулярный автобусный рейс по маршруту Баку - Лачин - ФОТО

Фаига Мамедова09:40 - Сегодня
Автобусы по маршруту Баку - Лачин, начавшему функционировать с сегодняшнего дня, следуют по дороге Лачин - Хакари - Зангилан.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, автобусы будут отправляться от Бакинского международного автовокзального комплекса в Лачин ежедневно в 08:00, а в обратном направлении - в 16:00. Стоимость проезда по маршруту Баку - Лачин установлена в размере 16,10 маната.

Промежуточным пунктом на маршруте определено село Агалы Зангиланского района. Стоимость проезда до промежуточного пункта составляет 13,80 маната.

Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az. Напомним, что при приобретении гражданами Азербайджана билетов через портал или мобильное приложение biletim.az разрешения на въезд на освобожденные территории предоставляются автоматически.

