В Баку прошел дождь, в районах выпал снег: Фактическая погода

Обнародованы фактические данные о погоде на 10:00 25 февраля.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что на большей части территории страны наблюдались периодические осадки. В горных районах - Кяльбаджаре, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Кишчае (Шеки), Хызы, Грызе, Шахбузе и Шахдаге - выпал снег.

Высота снежного покрова в Дашкесане составила 5 см, в Гядабее - 4 см, в Кяльбаджаре - 3 см, в Гёйгёле - 2 см, в Шахбузе - 1 см.

Количество выпавших осадков в Астаре составило 29 мм, в Лянкяране - 5 мм, в Габале, Гахе (Сарыбаш), а также в Баку и на Абшеронском полуострове - 4 мм, в Тертере, Огузе, Гобустане, Имишли и Лерике - 3 мм, в Балакене, Загатале, Шамахе, Мингячевире, Евлахе и Нефтчале - 2 мм, в Шаруре, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Джейранчёле, Товузе, Губе, Гусаре, Джалилабаде, Барде, Гёйчае, Сабирабаде, Билясуваре, Ярдымлы, Агдаме, Геранбое, Лачине, Губадлы и Шуше - 1 мм.

В Дашкесане, Гёйгёле, Физули, Ханкенди, Ходжалы, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакене, Гахе (Сарыбаш), Шеки, Габале, Шамахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Грызе, Халтане, Евлахе, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.