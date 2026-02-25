Ранее судимый и его сообщник пытались доставить в Баку 11 кг марихуаны

В Джалилабаде задержаны лица, пытавшиеся доставить в Баку крупную партию наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, были задержаны 27-летний Роял Гюлагазаде и ранее судимый 23-летний Симран Мурсалов, передает 1news.az.

У задержанных было обнаружено и изъято в общей сложности более 11 килограммов марихуаны и метамфетамина.

В ходе расследования было установлено, что Р. Гюлагазаде и С. Мурсалов были привлечены к наркокурьерству гражданином Ирана (личность которого устанавливается). За денежное вознаграждение они согласились доставить данные наркотические средства по указанным адресам на территории города Баку.

По факту в Джалилабадском РОП возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.