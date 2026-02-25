Студенты БГУ стали жертвами онлайн-травли: шантаж и оскорбительные публикации - ФОТО - ВИДЕО

В азербайджанском сегменте социальных сетей в последние дни активно распространяется информация о случаях публикации оскорбительных фото- и видеоматериалов, созданных с использованием изображений студентов юридического факультета Бакинского государственного университета.

По утверждениям пользователей, неизвестный или группа лиц создают фейковые аккаунты, где размещают контент унизительного характера с использованием лиц студентов, в том числе с применением технологий дипфейка.

Как отмечается, подобные аккаунты появляются преимущественно в ночное время. В этот период на страницах публикуются смонтированные изображения и видео, после чего к утру аккаунты удаляются или деактивируются. По словам пользователей соцсетей, подобных страниц было несколько, и они создавались последовательно, что затрудняет их отслеживание.

Сообщается, что основной целью злоумышленников стали студенты юридического факультета БГУ, чьи личные страницы в социальных сетях находились в открытом доступе. Это позволило неизвестным лицам использовать их фотографии и видеоматериалы для создания фальсифицированного контента. В ряде случаев, как утверждают пользователи, публикации сопровождались оскорбительными подписями и носили характер психологического давления и унижения.

Многие пользователи социальных платформ выступили с публичной поддержкой предполагаемых жертв и призвали привлечь внимание к ситуации, подчеркивая серьезность возможных последствий подобных действий для психологического состояния пострадавших и их репутации.

На фоне растущего общественного резонанса редакция 1news.az обратилась за официальным комментарием в Министерство внутренних дел Азербайджана.

В пресс-службе МВД подтвердили, что ситуация находится в поле зрения правоохранительных органов.

«В связи с этим сотрудники полиции проводят расследование», — сообщили в ведомстве.

На данный момент подробности расследования не разглашаются. Не уточняется также, установлена ли личность человека или группы лиц, причастных к созданию и распространению указанных материалов. Как известно, пострадавшие уже обратились в полицию по данному факту. Кроме того, согласно утверждениям, этот человек требовал деньги в обмен на удаление материалов.

Тем не менее, когда студентки предложили деньги за удаление видеороликов, неизвестный заявил, что совершил это не из финансовых побуждений. Есть предположение, что ранее он сам пытался поступить на юридический факультет, но не набрал проходной балл, и именно поэтому проявил предвзятое отношение к будущим юристам.

Особое внимание привлекает тот факт, что, по словам пользователей социальных сетей, данный случай может быть не единичным. В комментариях под публикациями, посвященными ситуации, многие пользователи сообщили, что ранее также сталкивались с аналогичными случаями использования их фотографий без согласия, создания фейковых аккаунтов и распространения оскорбительного или компрометирующего контента.

Некоторые пользователи отмечают, что подобные действия происходили в последние месяцы и затрагивали студентов различных учебных заведений, а также молодых людей, чьи страницы в социальных сетях находились в открытом доступе.

По мнению пользователей, подобные случаи могут свидетельствовать о более широкой проблеме неправомерного использования персональных изображений в интернете и недостаточной осведомленности о механизмах защиты от цифрового преследования.

С учетом серьезности прозвучавших утверждений и общественного резонанса, данная ситуация требует всестороннего и прозрачного расследования, а также установления личности лиц, причастных к созданию и распространению оскорбительных материалов.

Использование изображений студентов без их согласия, представляет собой вмешательство в частную жизнь и может нанести существенный моральный и репутационный ущерб пострадавшим. Подобные действия, в случае подтверждения, должны получить соответствующую правовую оценку.

Необходимо обеспечить защиту пострадавших студентов, а также принять меры, направленные на предотвращение подобных случаев в будущем. Мы рассчитываем, что результаты проводимого расследования будут доведены до общественности, а виновные лица - привлечены к ответственности в соответствии с законом.