Хакан Фидан: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан почтил память жертв Ходжалинского геноцида.

«В 34-ю годовщину Ходжалинской резни я с почтением вспоминаю наших азербайджанских братьев и сестер, погибших в этой трагедии. Мы чувствуем боль нашего братского Азербайджана в самых глубинах наших сердец», - написал глава турецкого МИД на своей странице в социальной сети Х.

«Турция, придерживаясь принципа «одна нация, два государства», всегда будет поддерживать Азербайджан», - подчеркнул Х.Фидан.