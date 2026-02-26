Премьер-министр Эфиопии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

26 февраля премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед Али прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.