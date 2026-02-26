Эрдоган: «Мы никогда не забудем Ходжалинскую резню»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал публикацию в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
«В 34-ю годовщину Ходжалинской резни c глубокой скорбью чту память наших убитых азербайджанских братьев и сестер, выражаю соболезнования дружественному и братскому народу Азербайджана.
Мы никогда не забудем эту бесчеловечную резню, боль которого всегда будем чувствовать в самой глубине наших сердец», - говорится в публикации президента Турции в его аккаунте в социальной сети «X».
Hocalı Katliamı’nın 34’üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum.
Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız. pic.twitter.com/y4PYn3w19S — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2026