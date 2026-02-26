Эрдоган: «Мы никогда не забудем Ходжалинскую резню»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал публикацию в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

«В 34-ю годовщину Ходжалинской резни c глубокой скорбью чту память наших убитых азербайджанских братьев и сестер, выражаю соболезнования дружественному и братскому народу Азербайджана.

Мы никогда не забудем эту бесчеловечную резню, боль которого всегда будем чувствовать в самой глубине наших сердец», - говорится в публикации президента Турции в его аккаунте в социальной сети «X».