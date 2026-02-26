В Финляндии проводится кампания в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО - ВИДЕО

В Финляндии началась просветительская кампания, приуроченная к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида, которая продлится неделю.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, она реализуется по инициативе руководителя Молодежной организации Azər-Türk и Азербайджанского дома Финляндии Ульвии Джаббаровой при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

В рамках кампании, стартовавшей 25 февраля, видеоролик под названием Digital Khojaly in Memory будет транслироваться на 150 мониторах примерно в 70 автобусах в различных городах Финляндии.

Основная цель кампании - донесение правды о Ходжалинском геноциде до мировой общественности и почтение памяти жертв трагедии.