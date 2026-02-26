Сестра Натига Гасымова: Моему брату присвоили звание «Национальный герой», его труд не пропал даром

«Невозможно передать чувства, которые я испытала, когда ступила на Ходжалинскую землю. На этой земле сражался мой брат Натиг Гасымов».

Как сообщает АПА, об этом сказала сестра Национального героя Натига Гасымова Кямаля Гейдарова во время встречи Президента Ильхама Алиева с представителями общественности Ходжалинского района.

«Когда он проходил военную службу в России, армянские варвары здесь угнетали азербайджанцев. Вернувшись из армии, он не выдержал и приехал в Ходжалы. О его героизме я не буду говорить - об этом все знают.

Я очень благодарна Вам, дорогой Президент, за то, что Вы высоко оценили моего брата. Вы присвоили ему самое прекрасное звание – звание «Национальный Герой». В то время наша мать была жива. Поверьте, мы даже не знали, сосед позвонил и сообщил, что Натигу присвоено звание «Национальный Герой». Его труд не пропал даром. Мы радуемся тому, что у нас много таких героев, слава Аллаху. Ни одному государству не удавалось победить в войне за 44 дня. Это стало возможным благодаря Вашему мужеству, благодаря нашим шехидам, гази, ветеранам», - сказала Кямаля Гейдарова.