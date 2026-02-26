Хикмет Гаджиев и посол Индонезии обсудили стратегию укрепления двустороннего сотрудничества - ФОТО

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и посол Индонезии Берлиан Хелми в ходе встречи обсудили стратегию укрепления двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщает посольство Индонезии в Азербайджане в соцсети Instagram.

«На встрече обсуждались стратегия укрепления сотрудничества между Индонезией и Азербайджаном, механизмы сотрудничества, а также предложения в сфере перспективных совместных проектов», - говорится в сообщении.



