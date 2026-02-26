В Мадриде состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинской трагедии - ФОТО

В Мадридском университете Комплутенсе, одном из престижных высших учебных заведений Испании, состоялось мероприятие на тему «Внешняя деятельность в меняющемся мире: мирная повестка и региональная и глобальная политика Азербайджана», организованное посольством Азербайджанской Республики в Королевстве Испания по случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в нем приняли участие преподаватели и студенты университета, а также представители академических кругов.

Мероприятие началось с почтения минутой молчания памяти шехидов, погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и жертвах Ходжалы.

В выступлениях было обращено внимание на серьезные гуманитарные последствия событий в Ходжалы и подчеркнуто, что акты насилия, совершенные против гражданского населения, противоречат нормам и принципам международного гуманитарного права. Отмечалась важность объективного донесения правды о Ходжалы до международного сообщества, сохранения исторической памяти и продолжения систематической деятельности по предотвращению подобных трагедий в будущем.

Говорилось, что Ходжалинская трагедия оставила неизгладимый след в памяти азербайджанского народа, и каждый год 26 февраля - в День Ходжалинского геноцида - в стране и за ее пределами проводится ряд памятных мероприятий. Ряд государств и международных организаций дали этим мероприятиям юридическую и политическую оценку как геноцид и преступление против человечности.

В рамках мероприятия была представлена информация об инициативах, осуществляемых Азербайджаном для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе, а также о региональной ситуации.

В заключение администрации университета была вручена книга известного фотожурналиста Резы Дегати, состоящая из фотографий, отражающих Ходжалинскую трагедию и горькие последствия войны.