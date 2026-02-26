Посольство Италии в Баку выразило соболезнования в годовщину Ходжалы - ФОТО
Посольство Италии в Баку выразило соболезнования в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальной сети X.
"Разделяем скорбь, почитая память жертв Ходжалинской трагедии 1992 года", - говорится в публикации.
1992-ci il Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsini yad edərək hüznünüzü bölüşürük. pic.twitter.com/4uClS6yjP6 — Italy in Baku (@ItalyinBaku) February 26, 2026
