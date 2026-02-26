Посольство Италии в Баку выразило соболезнования в годовщину Ходжалы - ФОТО

Посольство Италии в Баку выразило соболезнования в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальной сети X.

"Разделяем скорбь, почитая память жертв Ходжалинской трагедии 1992 года", - говорится в публикации.