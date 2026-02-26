 Джейхун Байрамов: Визит Ильхама Алиева в Армению в мае не планируется | 1news.az | Новости
Джейхун Байрамов: Визит Ильхама Алиева в Армению в мае не планируется

09:50 - Сегодня
Джейхун Байрамов: Визит Ильхама Алиева в Армению в мае не планируется

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов высказался о том, примет ли участие Президент Ильхам Алиев в саммите Европейского политического сообщества.

Как сообщает «Report», об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.
По его словам, мероприятия Европейского политического сообщества не предусматривают представительство на разных уровнях.

«По имеющейся у меня информации, участие Президента Азербайджана в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в мае в Армении, не планируется. Представительство здесь осуществляется только на уровне глав государств - таков формат этой структуры. Согласно имеющимся у меня данным, визит Президента Ильхама Алиева в Армению в мае не предусмотрен».

