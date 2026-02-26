 В Баку на мужчину упал электрический кабельный барабан | 1news.az | Новости
В Баку на мужчину упал электрический кабельный барабан

Фаига Мамедова11:03 - Сегодня
В Баку сотрудник строительной компании погиб в результате падения на него электрического кабельного барабана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Бадамдар Сабаильского района столицы. Работник ООО «Huner Group», житель Нефтчалинского района Рамиль Алисафа оглу Сафаров (1988 г. р.), скончался на месте от полученных травм после того, как на него упал электрический барабан.

По данному факту ведется расследование.

371

