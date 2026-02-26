Министр: Азербайджан поддерживает контакт с посольством в Мексике

Азербайджан поддерживает постоянную связь со своим посольством в Мексике после последних событий в этой стране.

Как сообщает Report, об этом Байрамов сказал журналистам во время посещения монумента "Крик матери" в связи с 34-ой годовщиной Ходжалинского геноцида.

По словам главы внешнеполитического ведомства, на данный момент каких-либо обращений от граждан Азербайджана в посольство в Мексике не поступало.

Отметим, что в Мексике федеральные силы безопасности провели военную операцию против картеля "Халиско - Новое поколение" в городе Гвадалахара - столице штата Халиско, примерно в 130 километрах к югу от него, в населенном пункте Тапальпа. В ходе столкновений, как сообщалось, был ликвидирован главарь картеля Эль Менчо.

После этой операции, преступные организации в Халиско и ряде других штатов страны стали устраивать беспорядки, перекрывать дороги, поджоги автомобилей и объектов бизнеса, нападать на полицейских.

По информации зарубежных СМИ, в результате вспышки насилия после ликвидации Эль Менчо погибли 73 человека, в том числе 25 сотрудников сил безопасности.