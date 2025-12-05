Netflix покупает Warner Bros. за 82,7 млрд долларов

Стриминговый гигант Netflix официально объявил о покупке Warner Bros. в рамках сделки, оцениваемой в 82,7 миллиарда долларов.

Сделка включает штраф в размере 5,8 миллиарда долларов на случай отмены соглашения и предполагает сохранение текущих операций Warner Bros., включая кинопрокат, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу The Hollywood Reporter.

По условиям соглашения, акционеры Warner Bros. Discovery получат 23,25 доллара наличными и 4,50 доллара в виде акций Netflix за каждую акцию WBD. Линейный телевизионный бизнес компании, включая CNN, TNT, HGTV и сервис Discovery+, будет выделен в отдельное предприятие к третьему кварталу 2026 года.

Netflix заявляет, что объединение с Warner Bros. позволит расширить выбор для пользователей, оптимизировать планы компании, увеличить стоимость для талантов и акционеров, а также сэкономить от 2 до 3 миллиардов долларов ежегодно.

Отмечается, что сделка уже вызвала обеспокоенность в Голливуде. Владельцы кинотеатров предупреждают, что объединение Netflix и Warner Bros. может нанести ущерб индустрии кинопоказов, поскольку бизнес-модель стримера ориентирована на онлайн-контент.

Co-CEO Netflix Тед Сарандос отмечает: «Объединение библиотеки Warner Bros. с нашими популярными сериалами и фильмами позволит предложить зрителям больше любимого контента и открыть новые возможности для создателей».

Сделка, которая получила кодовое название Project Noble, финансируется на 59 миллиардов долларов через консорциум банков. Ожидается, что она станет крупнейшей трансформацией в истории индустрии развлечений и усилит позиции Netflix на глобальном рынке.