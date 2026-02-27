Очередная группа переселенцев прибыла в город Ходжавенд - ФОТО
В соответствии с I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики состоялось очередное переселение в город Ходжавенд, отправленные утром семьи прибыли в родной край.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня в город Ходжавенд переехала 41 семья в составе 138 человек.
В городе созданы необходимые условия для расселения жителей. Благоустроены дороги, восстановлены дома и инфраструктура.
Бывшие вынужденные переселенцы выразили признательность руководству страны за созданные для них условия, почтили память шехидов, освободивших наши земли от оккупации, и пожелали здоровья гази.
