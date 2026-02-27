 Очередная группа переселенцев прибыла в село Хоровлу - ФОТО | 1news.az | Новости
Очередная группа переселенцев прибыла в село Хоровлу - ФОТО

First News Media14:25 - Сегодня
Реализован очередной этап переселения в село Хоровлу освобожденного от оккупации Джебраильского района, отправленные утром бывшие вынужденные переселенцы прибыли в родной край.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сегодня село Хоровлу распахнуло свои объятия для 40 семей в составе196 человек. Семьи со слезами радости на глазах ступили на землю заново отстроенного села и полюбовались красотой, созданной в их родных краях.

Отметим, что общая площадь села составляет 248 гектаров. На первом этапе на площади 94 гектара построено 334 частных дома. Двух-, трех, четырех- и пятикомнатные дома обеспечены современной коммуникационной сетью – водо-, электро- и газоснабжением, солнечными батареями, высокоскоростным интернетом. Внутренние дороги села асфальтированы. Построены здание школы на 624 ученических мест, ясли-сад на 220 мест, двухэтажное административное здание, рыночный комплекс, многофункциональные предприятия общественного питания, медицинский пункт и спортивно-оздоровительный центр. В селе восстановлены разрушенные во время оккупации исторические кяхризы «Аскер», «Шыгы», «Орта», «Гюльгасым» и «Халифа». Также на площади 4,4 гектара в селе Хоровлу построен парковый комплекс. В то же время от площади Флага до рыночного комплекса проложены пешеходные дорожки. На площади 3,1 гектара высажены оливковые деревья, чинары и эльдарские сосны.

Вернувшиеся в родной край бывшие вынужденные переселенцы выразили большое удовлетворение государственной заботой о них и глубокую благодарность руководству страны за созданные современные условия для проживания. Они с уважением почтили светлую память героических шехидов, ценой своей жизни освободивших наши земли от оккупации. В то же время, пожелав долгой жизни и крепкого здоровья нашим гази, проявившим мужество в боях, жители подчеркнули, что именно благодаря этой самоотверженности стало возможным возрождение освобожденных от оккупации территорий. Было отмечено, что новая жизнь, начавшаяся сегодня на этих землях, также является плодом Победы, подаренной нам шехидами и гази.

