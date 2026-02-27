В Азербайджане все госуслуги будут оказываться через Mygov и Mygov Biznes

В Азербайджане предусматривается переход к проактивным государственным услугам и оказание всех государственных услуг посредством платформ Mygov и Mygov Biznes (портал и мобильные приложения).

Как сообщает Report, это отражено в утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы".

Кроме того, документ предусматривает внедрение модели "единого управления данными", формирование правового регулирования в сфере венчурного финансирования и краудфандинга, упрощение условий резидентства в технопарках и поддержку локальных инновационных продуктов в системе государственных закупок, внедрение визового режима "цифрового путешественника" для привлечения глобальных талантов, либерализацию миграционных процедур, повышение квалификации кадров в сферах ИКТ, искусственного интеллекта и информационной безопасности, полную миграцию государственных информационных ресурсов и систем в "Правительственное облако", цифровизацию финансовых услуг, а также комплексное обновление нормативно-правовой базы в областях электронной коммерции и информационной безопасности.

В документе особый акцент сделан на расширении взаимодействия государственного и частного секторов для ускоренного внедрения современных технологий, усилении академических и научных исследований, а также системной поддержке стартап-экосистемы и инновационной среды.

Ожидается, что последовательная реализация Плана обеспечит существенное укрепление позиций Азербайджана в международных рейтингах, рост доли сектора ИКТ в структуре ненефтегазового ВВП в течение последующих десяти лет, увеличение объемов ежегодного экспорта цифровых продуктов и услуг, доведение доли проактивных государственных услуг до 50 процентов и ускорение перехода страны к инновационной и конкурентоспособной модели экономики.