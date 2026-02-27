Вынесен приговор предпринимателю, обвиняемому в гибели четырех молодых людей в «Lake Hotel»

В Бинагадинском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Агасифа Вердиева, обвиняемого в причастности к гибели четырех человек в отеле «Lake Hotel», расположенном на территории Бинагадинского района.

По информации Oxu.Az, на заседании подсудимому был зачитан приговор. Решением суда Агасиф Вердиев приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Согласно обвинению, инцидент произошел 21 ноября прошлого года во дворе отеля «Lake Hotel» в поселке Бинагади. Сотрудники отеля — Джавидан Мурадлы (1997 г.р.), Эмиль Кулиев (2005 г.р.), Эльтадж Алиев (2006 г.р.) и Акпер Зейналов (2007 г.р.) — при перемещении оборудования с металлической конструкцией задели проходящую по территории высоковольтную линию электропередачи. В результате удара током все четверо рабочих скончались на месте.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района было возбуждено уголовное дело по статье 162.3 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Арендатор отеля «Lake Hotel» Агасиф Вердиев был задержан в качестве подозреваемого, и решением Бинагадинского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.