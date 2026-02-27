В этот день произойдет первое лунное затмение в 2026 году

3 марта произойдёт первое лунное затмение этого года - по информации кафедры астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, затмение будет полным.

Тень Земли полностью закроет Луну, и она окрасится в красноватый оттенок. Это явление сопровождается эффектом «кровавой Луны», который возникает из-за того, что атмосфера Земли рассеивает солнечный свет и пропускает к поверхности Луны преимущественно красно-оранжевые лучи.

Фактически тень Земли состоит из двух частей - полутени и полной тени. Когда Луна входит в полутень, начинается полутеневое затмение, которое трудно заметить невооружённым глазом. Видимое затмение начинается тогда, когда Луна входит в полную тень Земли.

Полутеневое лунное затмение начнётся 3 марта в 12:44:25, частичное - в 13:50:00, полное - в 15:04:26. Полная фаза продлится около 58 минут, максимум затмения ожидается в 15:33:46. Полное затмение завершится в 16:02:45, частичное - в 17:17:10, полутеневое - в 18:22:59.

Затмение будет наблюдаться в Азии, Австралии и Северной Америке и станет последним полным лунным затмением до «кровавой Луны», которая ожидается 31 декабря 2028 года — 1 января 2029 года. В Азербайджане наблюдать затмение будет невозможно, так как в этот период Луна будет находиться ниже линии горизонта.