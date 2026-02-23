В Бакинском аэропорту построят новый терминал

В долгосрочной перспективе ключевым стратегическим решением для Международного аэропорта Гейдар Алиев станет строительство нового терминала.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Бакинском аэропорту.

Согласно информации, основной задачей на ближайшие годы остается более эффективное использование существующей инфраструктуры и увеличение пропускной способности.

В рамках этого планируется оптимизация процессов внутри терминала, повышение уровня автоматизации, более широкое внедрение новых технологических решений в сфере пограничной и авиационной безопасности, а также более эффективное управление пассажиропотоком и балансировка нагрузки в часы пик. Кроме того, за счет определенных инфраструктурных расширений и функциональных изменений предполагается увеличить фактическую пропускную способность действующего терминала.

Отмечается, что строительство нового терминала значительно увеличит общую пропускную способность аэропорта.

"Таким образом, подход двухэтапный: сначала - максимальное эффективное использование и оптимизация имеющихся ресурсов для увеличения объемов, затем - обеспечение долгосрочного и устойчивого развития за счет нового терминала", - подчеркнули в аэропорту.

В настоящее время в аэропорту функционируют два терминала, обслуживающие как международные, так и внутренние рейсы и предоставляющие пассажирам. В течение прошлого года из аэропорта выполнялись рейсы по 75 международным направлениям 40 иностранными авиакомпаниями. Наиболее востребованными направлениями стали Стамбул, Тбилиси, Дубай, Анкара и Москва. Всего в 2025 году Бакинский аэропорт обслужил более 7,64 млн пассажиров.