В Таллине состоялось памятное мероприятие, посвящённое 34-й годовщине Ходжалинского геноцида - ФОТО

В связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида Посольством Азербайджанской Республики в Эстонской Республике в городе Таллине было проведено памятное мероприятие.

В начале мероприятия память жертв Ходжалинского геноцида была почтена минутой молчания.

Выступивший на мероприятии посол Анар Магеррамов подробно проинформировал о том, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооружённые силы Армении, грубо нарушив нормы и принципы международного права, совершили акт этнической чистки с особой жестокостью в отношении мирных и невинных азербайджанских жителей города Ходжалы.

Было отмечено, что в ходе нападения армянских вооружённых формирований на Ходжалы было жестоко убито более 600 мирных жителей, в том числе большое число детей, женщин и пожилых людей.

Было отмечено, что Азербайджанское государство, а также проживающие за рубежом азербайджанцы и общественные организации прилагают значительные усилия для доведения правды о Ходжалинском геноциде до мировой общественности.

В этом контексте особо была подчеркнута международная кампания «Справедливость для Ходжалы!», реализуемая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, которая, как было отмечено, превратилась в эффективный инструмент информирования и просвещения в различных странах мира.

Было подчеркнуто, что это тяжкое преступление, совершённое против человечества, не должно оставаться безнаказанным и должно получить должное осуждение со стороны международного сообщества.

До сведения участников было доведено, что во многих странах Ходжалинская трагедия уже признана актом геноцида на государственном или парламентском уровне и данный кровавый преступный акт подвергнут осуждению. В этой связи была особо отмечена важность принятия заявления Парламентской группы дружбы Эстония–Азербайджан, осуждающего данный геноцид.

До сведения участников было доведено, что после освобождения города Ходжалы от оккупации он восстанавливается и возрождается, а его жители сегодня возвращаются на свои исторические земли.

Было отмечено, что, несмотря на трагедию, произошедшую в Ходжалы, Азербайджан сегодня выступает сторонником и инициатором установления мира и стабильности как в регионе, так и во всём мире.

Затем выступила председатель Парламентской группы дружбы Эстония–Азербайджан госпожа Мария Юферева-Скуратовски, которая от имени Группы выразила глубокие соболезнования народу Азербайджана в связи с 34-й годовщиной Ходжалинской трагедии, отметив, что они разделяют боль утраты и с глубоким уважением чтят память невинных детей, женщин и пожилых людей, погибших в результате трагедии.

Она также подчеркнула, что возглавляемая ею парламентская группа высоко оценивает сотрудничество между парламентами наших стран и намерена прилагать дальнейшие усилия для ещё большего укрепления данного партнёрства в будущем.

В продолжение мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, подготовленный в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы!», реализуемой по инициативе Фонда Гейдара Алиева, а также представлена фотовыставка, отражающая ужасы трагедии.

В рамках мероприятия его участникам были представлены книги, брошюры и другие печатные издания о Ходжалинском геноциде, подготовленные Фондом Гейдара Алиева.

В памятном мероприятии приняли участие депутаты парламента Эстонии (Рийгикогу), руководители и представители аккредитованных в стране дипломатических миссий, бывший министр иностранных дел Эстонии госпожа Кристийна Оюланд, директор Эстонской школы дипломатии господин Экке Ным, заместитель мэра города Таллина госпожа Рийна Солман, представители азербайджанской и татарской общин, а также местных средств массовой информации.