 Предлагается ввести льготы на проезд в общественном транспорте для ряда категорий граждан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Предлагается ввести льготы на проезд в общественном транспорте для ряда категорий граждан

First News Media09:47 - Сегодня
Предлагается ввести льготы на проезд в общественном транспорте для ряда категорий граждан

В Азербайджане с учетом положительного опыта зарубежных стран предлагается применение льгот в общественном транспорте в отношении пенсионеров, лиц с инвалидностью, школьников и студентов.

Это нашло отражение в «Ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2025 год», вынесенном на обсуждение на заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека.

В то же время, в целях стимулирования использования общественного транспорта в городе Баку и сведения тем самым к минимуму потока личных автомобилей в центр города, запрашивается: увеличение количества автобусов, отвечающих современным стандартам (в том числе рассмотрение вопроса закупки двухэтажных автобусов большой вместимости); минимизация интервалов с учетом интенсивности движения (иногда этот период превышает 10–20 минут); усиление контроля за уровнем профессионализма и соблюдением водителями правил этичного поведения; обязательное обеспечение вентиляции в автобусах в соответствии с погодными условиями (неоткрывающиеся форточки и окна, а также невключение систем вентиляции в периоды плотного пассажиропотока вызывают справедливое недовольство из-за нехватки воздуха даже в холодную погоду); а также совершенствование правил посадки и высадки, учитывая, что в часы пик они приводят к значительным задержкам автобусов и пассажиров.

Источник: marja.az

Поделиться:
298

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Эфиопии один на ...

Спорт

Февральская зимняя сказка. Теперь с оглядкой на Ниццу

Общество

Представлен официальный сайт WUF13 - ФОТО

Общество

Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка спасли азербайджанскую студентку от депортации из ...

Общество

Представитель ООН: «WUF13 станет уникальным мероприятием как по формату организации»

На трассе Баку-Газах произошло ДТП с участием грузовика - ВИДЕО

Кянан Гулузаде: «Туристический сектор Азербайджана полностью готов к приему гостей WUF13»

Представлен официальный сайт WUF13 - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Тиктокерша «Koti» арестована

Газанфар Пашаев: Я не спал, мне светили в глаза и снимали

В этих районах Баку планируется новый этап сноса жилых домов - СПИСОК

В Сумгайыте расследуют смерть беременной женщины в больнице - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Представитель ООН: «WUF13 станет уникальным мероприятием как по формату организации»

Сегодня, 11:38

На трассе Баку-Газах произошло ДТП с участием грузовика - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Февральская зимняя сказка. Теперь с оглядкой на Ниццу

Сегодня, 11:32

Кянан Гулузаде: «Туристический сектор Азербайджана полностью готов к приему гостей WUF13»

Сегодня, 11:25

AISEL вновь представит Азербайджан на конкурсе «Евровидение»? - ФОТО

Сегодня, 11:15

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Эфиопии один на один - ФОТО

Сегодня, 11:05

Представлен официальный сайт WUF13 - ФОТО

Сегодня, 10:57

В Пакистане заявляют о не менее 36 афганских военных, убитых в столкновениях на границе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:53

Опыт Азербайджана в архитектуре и градостроительстве станет частью международной повестки на WUF13

Сегодня, 10:47

Скончалась врач-неонатолог Медицинского центра «Хазар»

Сегодня, 10:43

Дональд Трамп и мэр Нью-Йорка спасли азербайджанскую студентку от депортации из США - ФОТО

Сегодня, 10:38

Надир Иманов назначен новым вице-президентом BP по финансовым вопросам в регионе АГТ

Сегодня, 10:35

Состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Эфиопии

Сегодня, 10:33

Азербайджан завершит текущий сезон на 27-м месте в рейтинге УЕФА

Сегодня, 10:27

Армянский эксперт о том, зачем Москва снова тянет Армению в политическое «болото» - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 10:20

Премьер-министр Эфиопии посетил Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 10:12

Премьер-министр Эфиопии почтил на Аллее почетного захоронения память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 10:10

В сталелитейном цеху в Сумгайыте произошел взрыв: трое рабочих получили ожоги

Сегодня, 10:05

В Азербайджане могут запретить расторжение трудовых договоров с лицами старше 60 лет

Сегодня, 09:57

Предлагается ввести льготы на проезд в общественном транспорте для ряда категорий граждан

Сегодня, 09:47
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50