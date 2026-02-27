Предлагается ввести льготы на проезд в общественном транспорте для ряда категорий граждан

В Азербайджане с учетом положительного опыта зарубежных стран предлагается применение льгот в общественном транспорте в отношении пенсионеров, лиц с инвалидностью, школьников и студентов.

Это нашло отражение в «Ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2025 год», вынесенном на обсуждение на заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека.

В то же время, в целях стимулирования использования общественного транспорта в городе Баку и сведения тем самым к минимуму потока личных автомобилей в центр города, запрашивается: увеличение количества автобусов, отвечающих современным стандартам (в том числе рассмотрение вопроса закупки двухэтажных автобусов большой вместимости); минимизация интервалов с учетом интенсивности движения (иногда этот период превышает 10–20 минут); усиление контроля за уровнем профессионализма и соблюдением водителями правил этичного поведения; обязательное обеспечение вентиляции в автобусах в соответствии с погодными условиями (неоткрывающиеся форточки и окна, а также невключение систем вентиляции в периоды плотного пассажиропотока вызывают справедливое недовольство из-за нехватки воздуха даже в холодную погоду); а также совершенствование правил посадки и высадки, учитывая, что в часы пик они приводят к значительным задержкам автобусов и пассажиров.

Источник: marja.az