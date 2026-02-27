 В Азербайджане могут запретить расторжение трудовых договоров с лицами старше 60 лет | 1news.az | Новости
В Азербайджане могут запретить расторжение трудовых договоров с лицами старше 60 лет

First News Media09:57 - Сегодня
В Азербайджане предлагается расширить список работников, трудовые договоры которых не могут быть расторгнуты.

Как сообщает Report, это отражено в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год.

Документ вынесен на обсуждение Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Отмечено, что предлагается запретить расторжение трудовых договоров лиц старше 60 лет.

Согласно действующему законодательству, работодателям запрещается расторгать трудовые договоры:

- с беременными, с женщинами, имеющими ребенка младше 3 лет; с мужчинами, воспитывающими в одиночку детей в возрасте до трех лет;

- с работниками, в одиночку воспитывающими ребенка дошкольного возраста, единственным источником дохода которых является нынешнее место работы;

- с работниками, временно утратившими трудоспособность.

Среди предложений, отраженных в докладе, также предусмотрено включение лиц, имеющих не менее 35 лет стажа государственной службы, в перечень граждан, обладающих правом на получение трудовой пенсии на льготных условиях.

