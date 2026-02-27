В сталелитейном цеху в Сумгайыте произошел взрыв: трое рабочих получили ожоги

В сталелитейном цеху, расположенном на территории поселка Химиков города Сумгайыт, произошел взрыв.

Вследствие взрыва установленной в цеху печи ожоги различной степени получили работавшие там рабочие Исмаилов Эльмеддин Нуреддин оглу (1994 г. р.), Давидов Джейхун Закир оглу (1989 г. р.) и Мамедов Джошгун Рушан оглу (1997 г. р.).

Пострадавшие были немедленно доставлены в медицинское учреждение. Им оказана необходимая медицинская помощь.

По факту происшествия проводится разбирательство.

