В Пакистане заявляют о не менее 36 афганских военных, убитых в столкновениях на границе - ОБНОВЛЕНО

10:53 - Сегодня
По меньшей мере 36 афганских талибов убиты при столкновениях на границе с Пакистаном, также в ходе перестрелок погибли двое пакистанских солдат, сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

«По подтвержденной на данный момент информации, в ходе операции пакистанской армии погибли 36 боевиков афганского режима талибов, многие ранены. Двое солдат пакистанской армии погибли, защищая родину, трое получили ранения», - сообщил Тарар.

На прошлой неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар и Пактика, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.

В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страну линии Дюранда.

Источник: РИА Новости

10:15

Министерство обороны Афганистана объявило о завершении ответной военной операции против пакистанских вооруженных сил, проведенной накануне вечером.

«В полночь по приказу начальника штаба [вооруженных сил] исламского эмирата боевые действия были прекращены», - говорится в заявлении ведомства в X, в котором подчеркивается, что поставленные задачи были выполнены.

В заявлении отмечается, что операция стала ответом на «нарушение территориальной целостности Афганистана и гибель женщин и детей» в результате действий пакистанских военных. По данным министерства, 26 февраля в 20:00 по местному времени (19:30 по Баку) подразделения афганских сил начали наступление в восточном и юго-восточном направлениях вдоль границы с Пакистаном (линии Дюранда), включая провинции Пактика, Пактия, Хост, Нангархар, Кунар и Нуристан.

По данным Минобороны, в ходе боестолкновений, продолжавшихся четыре часа, афганским силам удалось захватить две пакистанские военные базы и 19 постов. Еще четыре погранпоста, утверждает афганская сторона, были оставлены пакистанскими военнослужащими. В афганском ведомстве заявили о гибели 55 пакистанских военных, захвате нескольких пленных и техники, включая танк, легкое и тяжелое вооружение.

Афганская сторона сообщила о потере 8 своих бойцов, еще 11 получили ранения. Кроме того, еще 13 мирных жителей были ранены в результате ракетного удара Пакистана по лагерю беженцев в провинции Нангархар.

26 февраля на пакистано-афганской границе снова начались бои. В Кабуле заявили, что проводят военную операцию в ответ на недавние авиаудары Пакистана по афганской территории. В Исламабаде сообщили, что в ходе действий пакистанских вооруженных сил погибли более 130 афганских военных и уничтожены порядка 80 единиц боевой техники Афганистана.

Источник: ТАСС

