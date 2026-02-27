Великобритания и Франция провели учения десантников в Бретани, отрабатывая переброску в Украину

Во французской провинции Бретань прошли совместные учения десантников Великобритании и Франции, в ходе которых отрабатывалась возможность переброски войск в любую точку мира.

В манёврах участвовали сотни военнослужащих 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании и 11-й парашютно-десантной бригады Франции.

Учения прошли 24 февраля — в четвёртую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину — и стали частью масштабных учений «Орион», которые продлятся до 3 марта.

По данным The Telegraph, эти манёвры рассматриваются как финальный этап подготовки к возможной переброске британских и французских войск в Украину в качестве миротворцев. Их задача — обеспечение соблюдения условий мирного соглашения между сторонами, если такое будет достигнуто.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявлял, что Лондон и Париж готовы возглавить миротворческие силы в случае прекращения боевых действий между Россией и Украиной. Хотя официально пока не объявлено, какие подразделения войдут в контингент, именно 16-я воздушно-десантная бригада относится к силам высокой готовности НАТО и способна развернуться в кратчайшие сроки.

Иностранный контингент рассматривается как один из механизмов гарантий соблюдения будущего мирного соглашения. Российские власти ранее отмечали готовность обсуждать размещение иностранных войск в Украине после окончания боевых действий.

Вюсаля Азимзаде