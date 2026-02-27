Опыт Азербайджана в архитектуре и градостроительстве станет частью международной повестки на WUF13

«На WUF13 у нас будет возможность представить международному сообществу опыт Азербайджана в сфере градостроительства и архитектуры».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом на медиа-брифинге, посвященном подготовке к WUF13, заявила Гюльшан Рзаева - заместитель Национального координатора WUF13 и заместитель руководителя аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

«Начиная с 2022 года в сфере градостроительства Азербайджана произошли важные изменения. В частности, были реализованы и продолжаются совместные проекты с ООН. Выдвинуто множество инициатив. Существует стратегическая связь между объявлением текущего года в нашей стране «Годом градостроительства и архитектуры» и проведением WUF13 в Азербайджане», - отметила Гюльшан Рзаева.

Она также подчеркнула, что в условиях стремительной урбанизации города сталкиваются с серьезными вызовами:

«Несмотря на то, что урбанизация является положительным процессом, она также влияет на изменение климата. WUF13 будет посвящен именно этим вопросам. На мероприятии будут выдвинуты инициативы и предложения по решению климатических проблем, а также изучены пути преодоления жилищного кризиса. Согласно исследованиям ООН, 3 миллиарда человек в мире испытывают нехватку жилья. WUF13 крайне важен для обсуждения вопросов безопасного и доступного расселения. В рамках конференции мы также сможем представить наработки Азербайджана в этой области», - добавила заместитель руководителя аппарата.