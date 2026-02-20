Каллас уверена, что 20-й пакет санкций против России утвердят 23 февраля - ОБНОВЛЕНО

Глава евродипломатии Кая Каллас уверена, что 20-й пакет санкций против России будет утвержден на встрече глав МИД ЕС 23 февраля.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Польше, которую транслировала пресс-служба ЕС.

«В понедельник мы примем 20-й пакет санкций против России», - сказала Каллас.

Ранее агентство Reuters сообщило, что послы 27 стран Евросоюза провалили 20 февраля последнюю плановую встречу по 20-му пакету санкций ЕС.

По словам источника ТАСС, факт предстоящего принятия Евросоюзом 20-го пакета санкций не вызывает сомнений, вопрос лишь в том, каким будет его содержание.

16:00

Послы стран Евросоюза на встрече не смогли согласовать очередной, уже 20-й по счету пакет санкций против России, передает Reuters со ссылкой на дипломатов.

О проблемах в согласовании новых санкций ранее сообщал Bloomberg. По его сведениям, часть стран выступили против предложения ввести санкции против иностранных портов и банков в рамках ограничений против экспорта российской нефти. К примеру, в Италии и Венгрии власти не хотят поддерживать санкции в отношении порта Кулеви в Грузии, в Греции и Мальте обеспокоены возможными ограничениями на порт Каримун в Индонезии. Мадрид и Рим также не согласны с санкциями в отношении одного из банков Кубы.

Еврокомиссия публично представила свои предложения по новым санкциям в начале февраля. Проект 20-го, пакета ограничений Евросоюза против России предполагал полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Предполагалось, что под санкции попадут еще 43 судна, а их общее число вырастет до 640. ЕС также собирался ограничить приобретение танкеров «для использования в составе теневого флота» и запретить предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ, в дополнение к запрету на его импорт.

Источник: РБК