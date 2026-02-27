Представлен официальный сайт WUF13 - ФОТО

Состоялась презентация официального веб-ресурса тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает корреспондент 1news.az, в ходе медиа-брифинга, посвященного подготовке к форуму, руководитель отдела цифрового маркетинга Операционной компании WUF13 Азербайджан Эльнур Мирзазаде отметил, что запуск сайта нацелен на обеспечение оперативного и удобного доступа к информации о предстоящем событии.

«Платформа служит не только информационным хабом, но и витриной достижений страны. На сайте представлены результаты применения передовых методов хозяйствования и экспериментальных разработок, накопленных в ходе деятельности Операционной компании. Особое внимание уделено инновационному развитию сельских территорий и регионов Азербайджана, что позволяет наглядно продемонстрировать потенциал страны и эффективное использование ресурсов для достижения поставленных целей», - отметил он.

По словам Эльнура Мирзазаде, для участников и гостей форума на ресурсе выделен специальный раздел, посвященный культуре и туризму.

Специальные туры: Интегрированы возможности для организации поездок по достопримечательностям Баку.

Маршруты: Гости могут ознакомиться с историческими местами, а также посетить современные хозяйства в регионах.

«Концепция проекта WUF13 выходит за рамки краткосрочного мероприятия. По словам организаторов, это долгосрочное наследие, связывающее многовековую историю Азербайджана с его будущим.

«На сайте и в визуальных материалах форума мы видим гармоничный синтез: памятники Гобустана и архитектура Ичери-шехер соседствуют с современными решениями, выступая символами преемственности цивилизаций», — подчеркнул он.

Как отметил Э.Мирзазаде, ресурс будет регулярно обновляться, распределяя информационные потоки согласно поступающим предложениям и актуальной повестке подготовки к форуму.