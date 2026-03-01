Арагчи заявил в беседе с Фиданом о решимости Ирана к самообороне

Иран полон решимости защищать свою страну после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи в результате удара США и Израиля.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Министр иностранных дел нашей страны, говоря о жестоком преступлении США и сионистского режима, незаконном нападении на Иран и трусливом убийстве верховного лидера революции, подчеркнул решимость Ирана с силой защищать целостность страны", - говорится в сообщении иранского МИД.

В заявлении отмечается, что Фидан выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи.

Источник: ТАСС