СМИ: Ответные удары Ирана затронули 10 стран Ближнего Востока

Ударами Ирана в ответ на американо-израильскую военную операцию были затронуты 10 стран Ближнего Востока, включая Израиль, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

С ударами иранских ракет и беспилотников столкнулись Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, где расположены военные базы США. Основные атаки Ирана пришлись на территорию еврейского государства.

По данным СМИ, силы ПВО Сирии также принимали участие в отражении ударов иранских ракет, жители Дамаска сообщали о нескольких взрывах.

В Иране заявили, что эти атаки не направлены против его соседей, а исключительно против Израиля и американских военных баз на Ближнем Востоке.