СМИ: премьер Пакистана отложил визит в Россию

Визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Россию, планируемый на 3 марта, был отложен.

Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на заявление канцелярии главы пакистанского правительства.

Согласно сообщению ведомства, визит Шарифа в Россию имеет "большое значение" для развития отношений между двумя странами, однако из-за "региональной и внутренней ситуации" его сроки откладываются. Новая дата будет определена после "взаимных консультаций", говорится в сообщении.

Источник: ТАСС